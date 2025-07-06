Тихановская не пускает амнистированного мужа к себе – ни в офис, ни в постель

Вышедший на свободу муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский раздает направо и налево многословные интервью, в которых по простоте душевной выбалтывает невеселые подробности своей семейной жизни.

Так, в беседе с ютуб-каналом «Жизнь-малина» выяснилось, что жена даже не пустила его к себе в офис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что она работе в своей деятельности… Я даже не знаю, чем она занимается. Я ее два раза в ее офисе видел и то мельком. Потому что мне там в некоторые зоны нельзя проходить. Я могу только там, в предбаннике. Я доступа не имею. Там несколько уровней безопасности. Первый я могу пройти, а дальше – нет. Только если она меня за руку заведет, я могу в кабинет попасть. Это два раза было», – сказал Тихановский.

Оказалось, что Светлана до сих пор с ним толком не поговорила, даже не рассказала о том, как она покидала Белоруссию (СМИ известно, что этому поспособствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который даже ссудил оппозиционерку деньгами).

В течение всего двухчасового интервью Тихановский практически не называл жену по имени, а только «супругой», хотя уверяет, что дома она себя ведет так же, как прежде.

Однако при повторении уже растащенной по белорусским оппозиционным СМИ истории о том, как дочка читает Сергею сказки на ночь, всплыла странная деталь: он спит один, без «супруги».