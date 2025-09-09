США на пороге объявления войны Венесуэле – Скотт Риттер

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 16:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 419
 
Венесуэла, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США


Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время может спровоцировать полномасштабную войну против Венесуэлы.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время может спровоцировать полномасштабную войну против Венесуэлы. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Рубио с самого начала выступает против Венесуэлы. Он говорит, что тесные связи Мадуро с Россией делают Венесуэлу угрозой национальной безопасности США, достойной военного вмешательства. И с тех пор он постоянно выступает за военное вмешательство.

А сейчас Рубио стал не только госсекретарём, но и советником по национальной безопасности – и может действовать вне контроля Конгресса. Например, проводить тайные операции, и так далее», – сказал Риттер.

Он напомнил, что в прошлый раз подобное назначение в США закончилось государственным переворотом в Чили.

«И сейчас мы видим попытку США, во главе с Марко Рубио, отстранить Мадуро от власти. Мы стоим на пороге полномасштабной войны с Венесуэлой.

Я не удивлюсь, если к концу месяца США нанесут ракетный удар, чтобы обезглавить режим Мадуро и спровоцировать переворот при поддержке ЦРУ», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить