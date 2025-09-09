США на пороге объявления войны Венесуэле – Скотт Риттер
Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время может спровоцировать полномасштабную войну против Венесуэлы.
Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Рубио с самого начала выступает против Венесуэлы. Он говорит, что тесные связи Мадуро с Россией делают Венесуэлу угрозой национальной безопасности США, достойной военного вмешательства. И с тех пор он постоянно выступает за военное вмешательство.
А сейчас Рубио стал не только госсекретарём, но и советником по национальной безопасности – и может действовать вне контроля Конгресса. Например, проводить тайные операции, и так далее», – сказал Риттер.
Он напомнил, что в прошлый раз подобное назначение в США закончилось государственным переворотом в Чили.
«И сейчас мы видим попытку США, во главе с Марко Рубио, отстранить Мадуро от власти. Мы стоим на пороге полномасштабной войны с Венесуэлой.
Я не удивлюсь, если к концу месяца США нанесут ракетный удар, чтобы обезглавить режим Мадуро и спровоцировать переворот при поддержке ЦРУ», – добавил он.
