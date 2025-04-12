Сладков: Горький опыт Курска учли при обороне Белгородчины

Максим Столяров.  
12.04.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Белгород, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Атаки ВСУ на Белгородскую область даже близко не показали результативность прошлогоднего прорыва на Курщину.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки ВСУ на Белгородскую область даже близко не показали результативность прошлогоднего прорыва на Курщину....

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«Завершаем наши дела на территории Курской области, пока ещё не выгнали окончательно противника, но я думаю, что несколько дней, и вся эта ситуация завершится.

В Белгородскую область украинские военные зайти не смогли. По-другому встречают. Не то что в Курской области. Я думаю, там большие разбирательства будут. Уже есть результаты неких расследований по участию таких, таких, таких персонажей в создании оборонительных линий в Курской области», – сказал Сладков.

«А в Белгородской по-другому, а в Брянской тоже по-другому будет, если попробуют полезть. Там другие губернаторы, другое руководство. Сейчас Александр Евсеевич [Хинштейн] в Курской области – человек серьёзный, таранного типа.

Поэтому, думаю, Курск распрощается с противником на своей территории, начнёт восстановление и серьёзные оборонительные мероприятия на границе. А мы пока идём в Сумах и освобождаем населённые пункты от противника. Равно как и в Харьковской области. У нас есть успехи и в ДНР, есть успехи в Запорожье», – добавил военкор.

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