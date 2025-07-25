«Скоро по русским будут стрелять боевые роботы» – командир ВСУ

Пока наземные роботизированные комплексы используются в основном для логистики и эвакуации. Боевое применение НРК требует дешёвого решения.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил комполка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в основном мы наземные роботизированные комплексы используем для эвакуации и логистики. Следующий этап, я дал командиру подразделения тайминг, условно, через две недели у нас презентация камикадзе в боевых условиях. И до конца года уже есть желание воевать на роботах, не только логистика. Как воевать? Для начала, роботы будут стрелять. Они и сейчас минируют, есть камикадзе, но очень мало [стреляют]. Есть турели и комплексы разные с пулемётом, но это всё лирика ни о чём. Пулемётов и АГСов не хватит. Но что-то найдём, какое-то дешёвое решение. Это я как командир подразделения обозначил эту цель личному составу: «Не е..т, сделайте мне так». В других подразделениях – это в других подразделениях», – заявил Верес.

Ведущий спросил, копирует или использует противник так же роботизированные системы.