Россия не признает итоги? Противников Санду отсекают от выборов фашистскими методами

ЦИК Молдовы утвердил к парламентским выборам всего два участка для голосования в России. Живущие здесь граждане РМ требовали открыть больше участков, собрав 85 тысяч подписей под петицией и направив ее в молдавское посольство и международные организации, но власти Молдовы остались при своем.

Чего опасается режим Майи Санду, ограничивая право на выборы для сотен тысяч молдаван? На что повлияет этот народный порыв? ПолитНавигатор спросил об этом экспертов.

Сергей Ткач, публицист, Кишинев:

«Сбор подписей может немного повлиять на общественное мнение. Главным образом в Российской Федерации. На органы, принимающие решение об открытии избирательных участков, – нет. Так как они исходят из других целей. В частности, хотят отсечь эту часть электората, потому что она голосует против действующей власти. Кишинев боится только одного – уголовного преследования, в случае если правящая партия потерпит поражение на выборах. Будет масса дел: от коррупционных афер в закупках энергоносителей до ползучей узурпации власти. Кому хочется оказаться в тюрьме?».

Анатолий Дирун, политолог, Тирасполь:

«Открытие всего двух участков для голосования в России – решение, которое едва ли могло измениться под давлением петиций диаспоры. Народная инициатива здесь имеет скорее символическое, чем практическое значение. Опыт показывает: это мало влияет на решения властей в Кишиневе, если те мотивированы политической логикой и страхами. Важно и другое. Протесты диаспоры в России плохо соотносятся с образом «страны-агрессора», который транслируется внутри Молдовы. Для многих это создает двойственную картину: с одной стороны, эмоциональные требования соотечественников в России, с другой – отсутствие внешнего давления на эти акции. В маленькой стране информация расходится быстро, люди понимают, что в России никто палками этих людей не гонит. Это разрушает навязанный образ и усиливает скепсис по отношению к официальным нарративам власти. Ключевой же политический риск кроется в другом. Эти усилия диаспоры становятся основанием для возможного непризнания итогов выборов со стороны Москвы. Если в президентских выборах ставка делалась на фигуру одного лидера, то парламентские выборы значительно опаснее для правящей партии. Она может не получить большинства и не сформировать устойчивое правительство – Молдове будет грозить политический кризис. Поэтому Кишинев и боится электоральной активности граждан в РФ: при высокой явке результаты там способны изменить весь расклад сил в парламенте. А протесты и петиции – это сигнал о том, что легитимность выборов уже поставлена под сомнение».

Игорь Шорников, политолог, экс-замглавы МИД ПМР: