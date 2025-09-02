Российский генерал: Осень будет жестокой, нам нужен «Одесский коридор»

02.09.2025 11:31
Целью российской армии действительно является освобождение Одессы, заявил в интервью «МК» заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов, комментируя появившиеся в СМИ кадры с совещания в Генштабе РФ, где Одесская и Николаевская область на карте были указаны как российскими.

«Бойцы настроены очень серьёзно – потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг «обрабатываем» — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить «одесский коридор». И хорошо бы дорубить его до конца этого года», – сказал Попов.

Ссылаясь на данные разведки, генерал сказал, что у ВСУ еще остаются резервы, однако их недостаточно для всей протяженности фронта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них образуется сразу три «горящих» направления. И это большой вопрос, как распределить свой резерв, чтобы не допустить прорыва. Куда будут бросать резервы, зависит от стратегии генштаба Украины и главкома ВСУ Сырского. Задержать наше продвижение сразу на всех основных направлениях сил и средств у ВСУ нет», – считает Попов.

