Российский генерал: Осень будет жестокой, нам нужен «Одесский коридор»

Целью российской армии действительно является освобождение Одессы, заявил в интервью «МК» заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов, комментируя появившиеся в СМИ кадры с совещания в Генштабе РФ, где Одесская и Николаевская область на карте были указаны как российскими.

«Бойцы настроены очень серьёзно – потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг «обрабатываем» — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить «одесский коридор». И хорошо бы дорубить его до конца этого года», – сказал Попов.

Ссылаясь на данные разведки, генерал сказал, что у ВСУ еще остаются резервы, однако их недостаточно для всей протяженности фронта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».