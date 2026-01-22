«Путин смог остановить Европу!» – истерика Зеленского в Давосе
Внезапно прибывший на экономический форум в Давосе просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский выступил с обвинительной речью.
Криворожский клоун ругал несправедливости американской политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент Трамп провёл операцию в Венесуэле – и Мадуро был арестован. И были разные мнения об этом, но факт является фактом: Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде.
И это четвертый год крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. И тот, кто её начал – не только на свободе, он до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что?!
У него есть определенные успехи, это правда! Именно Путин пытается решить, как должны быть использованы российские замороженные активы, а не те, у кого есть силы наказать его за эту войну», – возмущался Зельц.
«К счастью, ЕС решил заморозить российские активы бессрочно, и я благодарен за это. Спасибо Урсула, спасибо Антонию и всем лидерам, которые помогли.
Но когда пришло время использовать эти активы, чтобы защититься от российской агрессии, решение было заблокировано. Путин смог остановить Европу, к сожалению», – вещал укро-наркоман.
