«Путин не Горбачев! Ему не нужна Перестройка!» – Канадский премьер на бандеровском шабаше в Киеве

Михаил Рябов.  
24.08.2025 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3115
 
В черной вышиванке киевский диктатор Зеленский появился на собрании по случаю т.н. «Дня независимости Украины». Мероприятие проходило на Софиевской площади в центре Киева.

Собравшаяся в одном месте киевская верхушка вновь была уверена, что остерегаться нечего – «живым щитом» выступали премьер-министр Канады Марк Карни, американский спецпосланник Кейт Келлог, министры обороны Швеции, Румынии, Литвы, Дании, а также британский министр по делам ветеранов.

«С каждым днем все больше возвращаем эту войну туда, откуда она к нам пришла, в русское небо и на русскую землю. И с каждым шагом этой войны там, с давлением на Россию, с их реальными потерями, мы знаем, что мир для Украины становится ближе. Вместе украинцы и наши партнеры работаем, чтобы дожать Россию», – угрожал Зеленский.

Затем слово взял канадский премьер, похвалившийся, что его страна натаскала десятки тысяч солдат ВСУ, пообещал Украине дальнейшую денежную помощь и ужесточение санкций против России.

«Когда президент США Рональд Рейган проводил мирные переговоры с СССР о ядерном разоружении, его девизом были слова: «Доверяй, но проверяй». Но Владимир Путин не Михаил Горбачев. Он несет тьму, а не гласность. Он стремится к империи, а не к перестройке… Но Путина можно остановить. Российская экономика слабеет. Он становится все более изолированным, тогда как наш союз становится более крепким, решительным и сплоченным», – разглагольствовал Карни.

Посланник Трампа генерал Келлог слово решил не брать. Впрочем, его присутствие на бандеровском шабаше и так красноречиво. Интересно, что среди гостей его поставили рядом с главой Зе-офиса Андреем Ермаком, которого еще недавно «песочила» американская пресса.

Кстати, в конце церемонии Зеленский вручил Келлогу медальку – орден «За заслуги» I степени (высшая степень награды, которая обычно вручается руководителям государств и министрам).

«Мы должны, мы должны. Нам нужен мир», – прохрипел Зеленский, тряся руку посланнику Трампа.

