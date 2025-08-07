Прозападная оппозиция в Грузии объявила новую дату цветной революции

Недавно лидер грузинского оппозиционного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе объявил о новой дате цветной революции, назвав 4 октября как отправную точку массовых протестов.

По его словам, на площади Республики в Тбилиси оппозиция проведёт национальное собрание, что станет началом конца правления партии «Грузинская мечта». Примечательно, что дата совпадает с местными выборами и таким образом прослеживается попытка вновь использовать электоральный период.

Грузинский политический деятель Темур Пипия, являющийся генеральным секретарём партии «Солидарность во имя мира», прокомментировал это заявление.

«Так складывается сейчас ситуация в Грузии, что 4 октября, а это день выборов органов местного самоуправления, на которых «Грузинская мечта» гарантированно побеждает. Хотя у правящей партии поддержки всё меньше и меньше, но еще меньше поддержки у оппозиции, так как за последние годы она показала себя как деструктивная сила, которая желает украинизации Грузии и толкает её в антироссийскую коалицию. Вдобавок оппозиция расколота, так как часть её объявила бойкот этим выборам, а другая часть принимает участие. Все эти факторы играют на руку «Грузинской мечте» и она везучая партия в этом отношении, потому что ей постоянно сопутствует удача за последние три года. И у оппозиции нет ресурсов моральных и политических, а теперь наверно и денежных после сужения легальных возможностей финансирования со стороны Запада. Поэтому 4 октября вряд ли произойдёт такое, что приведёт к падению «Грузинской мечты», – считает наш собеседник.

Он прогнозирует постепенный рост напряжённости по мере ухудшения социально-экономической ситуации, что будет ускорено действиями ЕС.

«Ведь Запад будет использовать все рычаги, чтобы усугубить нынешнее тяжёлое положение. В первую очередь ЕС выдвинул ультиматум «Грузинской мечте» с требованием выполнения восьми условий до 1 сентября. В частности, речь идёт об отмене закона «об иноагентах», закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду и другие. То есть Брюссель ставит перед Тбилиси заведомо невыполнимые требования, пригрозив окончательно остановить интеграцию Грузии в ЕС и восстановить визовый режим для граждан Грузии. Последнее означает, что автоматически ухудшается положение граждан, которые едут в страны ЕС на заработки. Вместе с возможным отключением системы переводов это серьёзный рычаг, который будет использован Брюсселем для поддержки прозападной оппозиции с целью дестабилизировать ситуацию в Грузии», – отметил Пипия.

По словам политика, «Грузинская мечта» сама предоставляет оппозиции козыри тем, что начала внутренние распри, проведя чистки в различных ведомствах и раскрыв крупномасштабные коррупционные схемы.

«Ранее противоречия внутри правящей партии носили скрытый характер, но после прихода к власти новой группировки Кобахидзе, нынешнего премьера, началось выявление скандальных фактов коррупции предыдущего кабинета министров. Тем самым, «Грузинская мечта» вынуждена была подтвердить объективность прежних обвинений в свой адрес и понесла морально-политический ущерб, фактически выстрелив себе в ногу», – подытожил Пипия.

Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе со своей стороны связывает возможность выступлений только с возможными санкциями Запада.