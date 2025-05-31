Правительство Севастополя: Отдых детей участников СВО не будет сорван

Правительство Севастополя выступило с заявлением, где опровергает угрозу срыва оздоровительного отдыха в детских лагерях из-за выявленных МЧС и не устраненных ответственными чиновниками нарушений пожарной безопасности.

«Обычно не комментируем такие вещи, которые явно выглядят сведением счетов и провокацией (предыдущий директор лагеря был уволен и сейчас по его деятельности идет проверка), но здесь речь идет о спокойствии родителей и детей… Никакого срыва сезона нет, заезд как планировался на 4 число, так и будет. Идет традиционная работа с ответственными ведомствами (которая происходит каждый год по всем объектам)… Подчеркиваем: ни о каком срыве сезона речи не идет», – говорится в сообщении.