Правительство Севастополя: Отдых детей участников СВО не будет сорван

Виктор Орлов.  
31.05.2025 18:20
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 411
 
Дзен


Правительство Севастополя выступило с заявлением, где опровергает угрозу срыва оздоровительного отдыха в детских лагерях из-за выявленных МЧС и не устраненных ответственными чиновниками нарушений пожарной безопасности.

«Обычно не комментируем такие вещи, которые явно выглядят сведением счетов и провокацией (предыдущий директор лагеря  был уволен и сейчас по его деятельности идет проверка), но здесь речь идет о спокойствии родителей и детей… Никакого срыва сезона нет, заезд как планировался на 4 число, так и будет.  Идет традиционная работа с ответственными ведомствами (которая происходит каждый год по всем объектам)… Подчеркиваем: ни о каком срыве сезона речи не идет», – говорится в сообщении.

В городском правительстве заверяют, что «в понедельник будет апелляция», где ответственная за организацию детского отдыха «Планета детства» предоставит отчет о выполнении всех предписаний МЧС.

Правительство Севастополя выступило с заявлением, где опровергает угрозу срыва оздоровительного отдыха в детских лагерях...

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить