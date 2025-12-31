Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки победным реляциям украинской стороны, в Купянске по прежнему продолжаются ожесточенные бои.

Тем не менее и для ВС РФ ситуация в городе и вокруг него пока складывается не самым лучшим образом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Купянском направлении противник заявил о занятии западной части Мирового (ранее Московка) и опубликовал кадры перемещения своего пехотного подразделения, которое занимает позиции в жилой застройке. Учитывая снег и его количество, кадры свежие», – признает украинский военкор Олег Петренко.

На тревожную для ВСУ тенденцию обращает внимание и бывший ультрас-неонацист луганской «Зари», а ныне офицер ВСУ «Мучной».

«Ситуация тревожная и нестандартная. Противник, судя по всему, нашел возможность просачиваться в н.п. Московка через подземные коммуникации. Речь идет о незакрытых тоннелях, старых инженерных ходах — то, что враг использует как скрытые маршруты проникновения. Это означает одно: угроза не только с поверхности, враг может заходить малыми группами, накапливаться под землей и вылезать в самый неудобный момент — в тылу, между позициями, по тихим участкам. Сколько их уже сидит в этих норах(?), вопрос открыт», – пишет ВСУшник в своем паблике.

При этом тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком отмечает, что из Купянска «появляется все больше кадров, свидетельствующих о более глубоком проникновении в город пехоты ВСУ, нежели было известно ранее».

Так, на правом (западном) берегу реки Оскол, которая делит город, ВСУ смогли занять новые позиции.

«Обстановка южнее все так же остается скрытой «туманом войны», однако вполне вероятно, что ВС РФ покинули позиции в центре города с целью избежать попадания в «огневой мешок». На левобережье российские подразделения сохраняют контроль над Купянским сахарным заводом и частью молочноконсервного комбината, отражая накаты противника. На этом участке ВСУ так же бросили часть своих резервов на рассечение порядков ГВ «Запад» — украинские формирования были замечены на территории средней школы №2», – пишет канал Звинчука.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» тоже признает сложную ситуацию в Купянске.