Ахтунг! Власти США очищают общество от влияния ЛГБТ-повесточки

В 2025 году в США творится немыслимое. В первом году второго пришествия Трампа во власти происходят сногсшибательные вещи, вроде радикального разрыва с Европой, курса на «сближение с Россией», отказ от поддержки киевского режима на все деньги, а также атака на либертарианские ценности, навязанные обществу в период правления демократов.

Так, в частности, новые члены правительства начали активную чистку вооруженных сил, спецслужб, детских учреждений, спорта и общества от разрушительного влияния БЛМ, мигрантов и, особенно, экстремистов из запрещенной в РФ ЛГБТ, искалечивших десятки тысяч детей и планомерно разрушавших семейные и вообще традиционные ценности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На днях Министерство здравоохранения и социальной политики (HHS) чётко обозначило позицию: гормональная и хирургическая смена пола у детей «не соответствует стандартам» и является, по сути, «врачебной ошибкой». Отныне больницам, желающим и дальше продолжать калечить детей «транспереходом», грозит отстранение от доступа к федеральным средствам (Medicare/Medicaid), что справедливо расценивается, как полный финансовый крах.

В ответ 19 либеральных штатов во главе с Калифорнией и Нью-Йорком подали коллективную жалобу. Они кричат о «вмешательстве в медицину» и требуют оставить всё как было, чтобы врачи могли спокойно издеваться над детьми и их семьями под иезуитским поводом, будто дети, мол, «не являются собственностью своих родителей и имеют право выбора».

Судя по всему, война федералов с либеральной фрондой ожидается жаркой, насыщенной головокружительными поворотами и драматическими столкновениями.

В то же время, экстремистов ЛГБТ постепенно лишают продвижения повесточки посредством масс-медиа. Эта тенденция особенно заметна на фоне борьбы за выживание медиагиганта Warner Bros – Discovery. Корпорация в последнее время терпит баснословные убытки и готова избавиться от части активов, вроде спортивных каналов, некоторых киностудий, а также токсичного CNN, за которой прочно закрепился имидж «фабрики информационных фальшивок».

Главными претендентами на наследие WBD выступают богомерзкий Netflix и конгломерат Paramount. Фокус в том, что Netflix предлагает меньше денег и угрожает закрыть сеть кинотеатров, тогда как Paramount предлагает и больше денег, и обещает обуздать CNN, а также прихлопнуть продвижение ЛГБТ-повесточки, до которой так охоч Netflix.

В настоящий момент ситуация с распродажей активов WBD не совсем ясная: соглашения с Paramount (на которое благосклонно взирают из окон «обкома») достигнуто не было, однако переговоры продолжаются.

Интересно, что WBD не оставляет попыток выйти в прибыль, планируя запустить в ближайшее время дорогостоящий проект волшебной саги о Гарри Поттере в рамках телесериала на платформе HBO Max.

Самое же интересное, что в Великобритании на этой почве прекратилась травля писательницы и автора книги о волшебном очкарике Джоан Роулинг, длительное время подвергавшейся обструкции со стороны либеральных СМИ и общественности за непростые вопросы к ЛГБТ, как, например, у мужчин могут быть женские репродуктивные органы.

Забавно, что малолетние гаденыши, сыгравшие главные положительные роли в саге о магической школе, но присоединившиеся к травле писательницы, которой они были обязаны своим нынешним богатством и популярностью, внезапно воспылали любовью к Роулинг и принялись униженно искать её расположения, подобно кающимся блудницам. Безрезультатно, впрочем. А повзрослевший и обзаведшийся окладистой бородой бывший Гарри Поттер принялся лихорадочно искать подходы к участию в съемках нового сериала, судя по всему, мечтая выступить консультантом, оглядываясь на участие в проекте своего киношного антагониста Тома Фелтона, сыгравшего роль Малфоя, но не ссучившегося, как «положительная» троица, за которой в последние 15 лет не числится ни одного более-менее успешного фильма.

Что касается богомерзкого Netflix, то по нему недавно был нанесен чувствительный удар из Пентагона. В министерстве войны снятый при Байдене сериал «Boots» («Армейские ботинки») о крепкой мужской дружбе в окопах различными частями тела, был назван «педерастическим мусором» (woke garbage), после чего съемки второго сезона были отменены.

В общем, до победы ещё далеко, борьба с извращенцами и их «крышей» предстоит нешуточная, но Америка, определенно пытается встать на путь выздоровления.