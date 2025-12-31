Герасимов: Путин поставил задачу – расширять «полосу безопасности»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин поставил российским войскам в 2026 году расширять «полосу безопасности» на украинской территории для обеспечения мирной жизни в Курской и Белгородской областях РФ.

Об этом сообщил начальник генштаба Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Север», задействованной в СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Герасимов отметил, что в декабре достигнуты рекордные темпы наступления – группировкой занято около 700 квадратных км территории.