ВС РФ значительно продвигаются в противостоянии вооружениям, применяемым ВСУ и поставляемым натовскими хозяевами Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могу сейчас утверждать, что в плане применения БРЛП мы лидируем, но мы значительно продвигаемся в наращивании количества применяемых боеприпасов, качества оптоволокна, намотки, повышаем качество нашей ПВО, РЭБ, радиоэлектронной разведки, то есть идёт развитие.

Знаем, что на базе «Торнадо-С» мы сегодня применяем ракету, по ТТХ сравнимую с «Хаймарсом». Точность попадания ракеты «Вепрь», погрешность от 3 до 5 метров, можете себе представить. Я всё ждал, когда мы не просто выровняемся по потенциалу в таких ракетах с противником, а когда мы ещё и пойдём вперед – и в качественном отношении, и в количественном», – сказал Сладков.