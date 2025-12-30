Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов ведут террористическую войну против России с 2015 года.

Об этом на телеканале «Первый республиканский» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы расцениваете покушение на вас ? Это попытка запугать – или устранить?», – спросил ведущий.

«Это была попытка убийства, просто повезло. И машина спасла во многом, взрыв пошёл по раме, а мне вскользь досталось. Все исполнители были задержаны, честь и хвала нашим правоохранительным органам.

За покушением стоит 5-е управление департамента контрразведки СБУ, и конкретно зам председателя СБУ Александр Поклад, который он же Саша Душитель, палач и убийца.

Они пошли по пути террора – ещё когда Украина начала эти действия по терроризму против России, республик Донбасса. Украинская власть четко поняла, что военным путем республики Донбасса не сломить, они пошли по пути реально террора, диверсий и информационных войн.

Такое решение было принято в апреле 2015 года на заседании Объединённого комитета при президенте Украины по разведывательной деятельности. Этот документ был добыт еще в 2015 году», – сказал Прозоров.