Илларинов умоляет «незалежных» не бояться лозунга «воевать до последнего украинца»
Украинцы и их западные союзники не должны слушать «кремлёвскую пропаганду» об опасностях войны – и упрямо продолжать боевые действия.
Об этом эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин и Трамп работают на продолжение войны. Потому что капитуляция Украины по путинскому плану не означает остановки войны. Такая приостановка означает создание более благоприятных условий для агрессора.
Поэтому единственный вопрос для Украины и всех её друзей заключается в том, что если вы хотите остановить войну, значит, надо всеми возможными силами помогать ВСУ. Если вы хотите продолжать войну, то должны выступать за прекращение огня – это помощь Путину.
Так называемые мирные переговоры в варианте Путина – это капитуляция. Эту вещь постоянно нужно напоминать всем, даже Украине», – призывал Илларионов.
«Когда говорят, что тяжело, есть потери – люди не обращают внимания, что так воспроизводят путинские нарративы. «Вы что, хотите войны до последнего украинца», – возмущённо спрашивает то один блогер, то другой. Они даже не задумываются, что это путинский термин, запущенный ещё в 22 году.
Но он был воспринят и на Украине, и у так называемых друзей Украины, которые говорят, что нельзя допускать «войну до последнего украинца». Люди просто повторяют путинскую пропаганду», – добавил нацпредатель.
Он подчеркнул, что украинцы должны воевать именно за границы 1991 года, «иначе суверенитет не сохранить».
