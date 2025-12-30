На фронте создаётся ситуация как перед Курской битвой и операцией «Багратион» – аналитик

Российская армия с помощью высокоточных ударов проводит «рельсовую войну», которая может предшествовать крупному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас пошли удары по Западной Украине, также по объектам логистическим, которые по сути перекрывают возможность доставки оружия уже традиционным путем через Жешув», – сказал Кнутов.

«Почему все эти вот мощные атаки так важны? Я их сравниваю с Великой Отечественной войной, когда перед началом Курской битвы и операции Багратион партизаны вели рельсовую войну, в результате которой была полностью парализована подвозка войск, боеприпасов, личного состава. Немецкая логистика практически была нарушена на 80%.

Вот здесь примерно то же самое, такую же рельсовую войну мы сейчас ведем, но только не с помощью партизан, а с помощью нашего высокоточного оружия, нанося массированные ракетные удары», – добавил эксперт.