Деньги на крови: на Украине рождаются сотни новых олигархов – укро-экономист

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 268
 
Бизнес, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские производители оружия, прикрываясь патриотизмом, в первую очередь, думают, как набить свой карман, игнорируя интересы страны.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские производители оружия, прикрываясь патриотизмом, в первую очередь, думают, как набить свой карман, игнорируя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт говорит, что в стране нет такой отрасли, которая была столь закрытой и одновременно коррупционной, как оборонная.

Он добавляет, что многие из производителей «живут, как в последний день, для которых стоит задача заработать как можно больше денег».

«Это новые будущие олигархи, новые будущие спонсоры политиков. Их уже реально десятки, возможно, даже сотни. Не проблема с тем, что ОПК зарабатывает деньги на войне. Проблема в том, что ОПК забывает, благодаря кому они могут зарабатывать эти деньги.

Потому что часто их работа направлена не на обеспечение солдата в окопе, а на заработок. Но они работают, потому что где-то там, за 100, 200, 500 километров люди сидят в земле, держат фронт и позволяют в Днепре, Киеве, Львове кому-то производить продукцию, продавать ее за большие деньги, прикрываясь патриотизмом», – возмущается гость эфира.

Он прогнозирует, что после войны порядка 70% этих компаний умрет.

«А остальная часть превратится в мировые компании-корпорации, часть купят мировые компании-корпорации или поглотят, часть будет на плаву… такими середнячками», – отметил Чмут.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить