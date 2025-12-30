Весной украинская энергетика вернётся в XIX век
ВКС России в несколько этапов уничтожили украинскую энергетику – и почти вернули «незалежную» в состояние XIX века.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Был такой период, когда мы работали только по трансформаторным подстанциям. Украина начала эти подстанции закрывать бетонными блоками. Но там несколько тысяч таких подстанций… все, конечно, им закрыть невозможно.
После этого пошел второй этап: мы стали работать по генерирующим мощностям. А их заменить сложнее, генераторов практически даже в Восточной Европе не осталось. Поэтому во многих городах, включая Киев, существует веерное отключение.
Теперь идет третий этап: мы работаем по промежуточным подстанциям, которые позволяют переключать сети. Потому что в Советском Союзе этот вопрос был проработан очень хорошо – переброска энергии на большие расстояния», – сказал Кнутов.
«Да, Украина вышла из единой энергетической системы, но локально она ещё осталась. Вот мы теперь работаем по этим подстанциям. И это всё лишает украинский ВПК возможности нормально поддерживать работоспособность. Войска не получают электроэнергию, это тоже создаёт серьёзные проблемы.
Дома жилые давно перешли на генераторы. А вот в промышленном объёме здесь очень сложно это всё наводить. Проблема серьезная для как раз украинской промышленности. Именно поэтому министр энергетики Украины выступает и говорит: «Я не знаю, как мы переживем эту зиму».
Я могу предположить, что Украина к концу весны может оказаться в положении конца XIX века с точки зрения энергоснабжения. И это, в общем, достаточно печальный факт, и именно поэтому президент России Путин и говорит о том, что чем раньше мирные соглашения будут подписаны, тем меньше территорий будет потеряно и меньше проблем будет терпеть украинская экономика», – добавил он.
