Провалом закончилась попытка нынешней администрации США отстранить от власти в захваченном сепаратистами Косово паналбанскую и популистскую партию «Самоопределение» и её лидера Альбина Курти.

По итогу прошедших в этом воскресенье досрочных выборов подельники Курти получили 44,3% – на 35 тыс голосов больше, чем на выборах в феврале уходящего года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом у «куртистов» будет 56 парламентских мандатов в Кувенде по сравнению с 48 в феврале, что, впрочем, не позволит им самолично сформировать правительство – для этого необходим 61 мандат.

Поэтому в любом случае победителю придётся искать союзника для правительственной коалиции – по причине того, что никто из оппозиционеров не хотел сотрудничать с Курти и попытки создания нового кабинета потерпели крах, и были объявлены нынешние досрочные выборы.

Можно также отметить, что победа «Самоопределения» стала серьёзным провалом администрации Трампа, которая объединила всех оппозиционеров вокруг посольства США, чтобы сместить Курти, как персонажа, чьи откровенно сербфобские действия создают этническое напряжение в крае. И не позволяют превратить Балканы в замирённый тыл, как того бы хотел Трамп.

«Вчера граждане Косово в очередной раз дали нам сильный мандат… Мы благодарны за международную поддержку в ходе этого процесса – Европейскому союзу, отдельным государствам и международным организациям», – прокомментировал свою победу сам Курти, которого действительно поддерживают ЕС, Британия, а также американская демократическая элита, показательно не упомянув США.

Характерно, что победа «Самоопределения» состоялась во многом благодаря голосам европейской диаспоры, которую не волнует полный провал социальной и экономической политики Курти, превратившей край в самую нищую территорию Европы – эти люди зарабатывают в других государствах, их дети не связывают своё будущее с Косово. При этом слух этих примитивных людей ласкают популистские обещания лидера «Самоопределения» о возрождении величия Албании и его действия, способствующие исходу сербов из Косово.

В то же время ориентирующаяся на официальный Белград самая крупная партия косовских сербов «Сербский список» одержала убедительную победу в десяти сербских анклавах Косово, взяв 41 335 голосов, или 4,74%. Однако, судя по всему, тяжелые времена с победой партии Курти продолжатся.