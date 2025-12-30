Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не следует сильно переживать по поводу разговоров о якобы пророссийской политике Дональда Трампа. На деле все выглядит далеко не так.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира заметил, что можно долго и скучно критиковать позицию Трампа на сближение с Россией.

«Но, с другой стороны, мы видим, что происходит в акваториях очень многих морей, где украинские спецслужбы атакуют нефтяные танкеры РФ. Это то, что стало более массово в этом году. И это важный, по-моему, итог этого года», – сказал Михальчишин.

Он радуется снижению цен на российскую нефть и видит здесь роль США.