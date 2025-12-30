Экс-советник СБУ намекнул: США помогают бить по российским танкерам в международных водах
Украине не следует сильно переживать по поводу разговоров о якобы пророссийской политике Дональда Трампа. На деле все выглядит далеко не так.
Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Гость эфира заметил, что можно долго и скучно критиковать позицию Трампа на сближение с Россией.
«Но, с другой стороны, мы видим, что происходит в акваториях очень многих морей, где украинские спецслужбы атакуют нефтяные танкеры РФ. Это то, что стало более массово в этом году. И это важный, по-моему, итог этого года», – сказал Михальчишин.
Он радуется снижению цен на российскую нефть и видит здесь роль США.
«Возможно, это хорошая двойная игра американцев, которые предлагают, с одной стороны, пряник Путину, а с другой стороны – нефть дешевле. Плюс украинские спецслужбы успешно атакуют танкеры с нефтью. Не осмелюсь делать столь далеко идущих выводов, поскольку, к большому сожалению, на протяжении этого же года стоимость золотовалютных резервов страны-агрессора возросла. Если не ошибаюсь, сейчас это 785 миллиардов долларов США. С такими резервами у них есть способность ввести масштабные наступательные действия против Украины еще не один год», – переживает нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: