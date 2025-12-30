Трамп всячески помогает Путину уничтожать Украину – иноагент Илларионов

Максим Столяров.  
30.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 272
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп якобы попал в абсолютную зависимость от Кремля, потому что прекратил поддержку бандеровцев.

Об этом эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп находится в психологической зависимости от Путина. И после встречи в Мар-а-Лаго мы стали свидетелями такой психологической тотальной зависимости Трампа от Путина.

Трамп является руководимым Путиным в каждом слове и действии. И интеллекта Трампа недостаточно даже разобраться в том, где идёт очевидная чушь, когда рассказывает, какой замечательный Путин, потому что не бомбит Запорожскую АЭС», – страдал Илларионов.

«У Трампа видно, что с интеллектом, вернее его отсутствием, проблем нет никаких. Он воспроизводит всё, что ему передаёт Путин, прямым текстом для журналистов.

И с одной стороны, мы видим, что делает Путин, и в какой степени интеллектуальной и психологической зависимости находится президент США от агрессора», – злился нацпредатель.

Илларионов возмутился, что таким образом Трамп фактически поможет России с уничтожением украинского государства.

