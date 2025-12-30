Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Население Украины будет ежедневно расплачиваться за то, что его руководство не хочет прекращать свой бизнес на войне.

Об этом на телеканале «Первый республиканский» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какой ценой Украина расплачивается за отказ признать реальность и все же пойти на полноценные переговоры без каких-то определенных осложнений, переписываний пунктов и прочего?», – спросил ведущий.

«Во-первых, это тысячи жизней своих солдат. Во-вторых, это уничтожаемая социальная, промышленная инфраструктура и невосполнимые демографические потери. То есть реально каждый день, пока Украина отказывается от мирных переговоров, они ведут Украину к краху. Каждый день. Я думаю, что черту, точку невозврата по восстановлению страны они уже перешагнули, к сожалению», – сказал Прозоров.