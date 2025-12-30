«Украина уже перешагнула черту невозврата» – Прозоров
Население Украины будет ежедневно расплачиваться за то, что его руководство не хочет прекращать свой бизнес на войне.
Об этом на телеканале «Первый республиканский» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Какой ценой Украина расплачивается за отказ признать реальность и все же пойти на полноценные переговоры без каких-то определенных осложнений, переписываний пунктов и прочего?», – спросил ведущий.
«Во-первых, это тысячи жизней своих солдат. Во-вторых, это уничтожаемая социальная, промышленная инфраструктура и невосполнимые демографические потери.
То есть реально каждый день, пока Украина отказывается от мирных переговоров, они ведут Украину к краху. Каждый день. Я думаю, что черту, точку невозврата по восстановлению страны они уже перешагнули, к сожалению», – сказал Прозоров.
«Я думаю, что может быть народ это и понимает, и руководство Украины это понимает. Но они прекрасно отдают себе отчет, что остановка войны для того же Зеленского – это смерть.
Потому что его, во-первых, свои националисты не простят, не допустят этого. А во-вторых, его сообщники даже по коррупционным схемам на Западе, в США, в Евросоюзе, они не позволят этого.
Есть же масса людей, масса структур, государственных, негосударственных, которые заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. И они никогда не допустят, чтобы она остановилась», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: