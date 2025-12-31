Российский флаг отбил охоту у США атаковать танкер

Олег Кравцов.  
31.12.2025 09:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 847
 
Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Россия, США, Украина


Американская береговая охрана намеревалась захватить танкер в Атлантическом океане, но передумала, когда на нем появился российский флаг.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом сообщает американская газета «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на анонимных чиновников США.

«Это последний поворот в странной одиссее, начавшейся 21 декабря, когда Береговая охрана США попыталась перехватить судно «Белла 1» в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью, что поставило его под прицел квазиблокады президента Трампа, подрывающей экономические связи венесуэльского правительства.

По словам американских чиновников, которые были проинформированы об этом деле и говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную операцию, члены экипажа «Беллы 1» во время попытки перехватить танкер подняли на нем российский флаг и теперь заявляют о своем российском статусе», – говорится в публикации.

Американские военные уверяют, что готовы к захвату танкера, но из-за поднятого российского флага ждут разрешения от своих властей.

Отмечается, что если у судна действительно есть российская регистрация, то нападение на него чревато серьезной дипломатической эскалацией. На данный момент Вашингтон пытается прояснить этот вопрос по дипломатическим каналам.

Белый дом и Пентагон пока воздержались от комментариев.

