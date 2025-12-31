Иноагент: Путин сыграет с Трампом в гольф на украинском Майдане

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин собирается закончить СВО в течение полутора-двух лет. Однако на сохранившейся территории Украины не будет покоя.

Об этом бывший юрист ЮКОСа бежавший в Лондон иноагент Владимир Пастухов заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Расчет на то, что Украина, чем бы война ни закончилась, откажется в очень сложном положении. Оно не связано даже с тем колоссальным экономическим ущербом, который нанесен этой стране войной, ни с человеческими жертвами. Люди восстанавливаются после войн. Самое сложное – это внутренний кризис доверия, которое держится только на войне», – сказал Пастухов.

Он считает, что после СВО на Украине начнется «перманентный Майдан, на котором Путин рассчитывает сыграть в гольф с Трампом».