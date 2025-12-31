Удар по резиденции на Валдае: Зе-банда пропустила когнитивный удар

Игорь Шкапа.  
31.12.2025 14:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 971
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина давно ведет террористическую войну против руководства России.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина давно ведет террористическую войну против руководства России. Об этом на канале признанного иноагентом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда был удар дроном по Кремлю, сколько лет назад? Подобные попытки атаки на первое лицо государства предпринимались. Сколько было радости, «перемог», и никто не скрывал, этим хвастались», – напомнил Уралов.

Он напомнил и как украинцы не пожалели высокоточную ракету, чтобы убить экс-депутата Верховной рады – безногого инвалида Алексея Журавко в Хесоне.

По мнению эксперта, резонанс, который вызвала информация о попытке Украины атаковать резиденцию Путина, стал «когнитивным ударом» по киевскому режиму.

«В этом смысле команда «95 квартала» пропустила удар в медийной части. Мы же понимаем, что это не военная угроза, а в первую очередь большая когнитивная война, в которой Зеленский отыгрывает царя Леонида из «300 спартанцев», а тут оказывается, что это просто новое издание Бандеры, Коновальца и прочего наследия украинского терроризма», – заявил гость эфира.

Он считает, что в США очень удивятся, когда почитают идеологов украинского национализма и убедятся, что это «узаконенный терроризм».

«Маски срываются для западной аудитории», – считает Уралов.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить