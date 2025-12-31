Бежавший из Киева политолог агитирует за возможность «хорошей Украины», ссылаясь на «казус Бисмарка»

Игорь Шкапа.  
31.12.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 740
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


При грамотной политике и соответствующей работе Москва вполне может вернуть Украину на пророссийские позиции.

Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При грамотной политике и соответствующей работе Москва вполне может вернуть Украину на пророссийские позиции....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий зачитал вопрос от одного из подписчиков, который поинтересовался, не лучше ли для России существование Украины как отдельного субъекта, но при том, что она будет пророссийской.

«Вы знаете, в 1866 году, когда Бисмарк разгромил Австрию, у него был выбор: присоединить Австрию как одну из земель к Германии, либо же сделать её надёжным союзником. Думаю, что Бисмарк сделал правильный выбор в 1866 году, когда он решил, что, одержав победу, лучше получить надёжного союзника в дальнейшем.

При грамотной политике, при грамотно построенной работе можно воспользоваться этим казусом Бисмарка относительно Украины», – считает Бондаренко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить