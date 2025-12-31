Риторика Белого дома приобретает угрожающие для Киева оттенки, когда на высшем уровне обсуждается вывод войск из такого удобного укрепрайона, как Донбасс.

Об этом экс-посол США на Украине Джон Хёрбст заявил на канале «Independence», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что отказ Украины от западной части Донбасса – это серьёзная ошибка. Потому что русские не смогли захватить эту территорию. Но если бы в обмен на это Украина получила от США железные гарантии безопасности, то это могло бы того стоить.

Хотя непонятно, зачем США давать гарантии безопасности, если они призывают Украину просто сдать хорошо обороняемые позиции. Ответ на этот вопрос не совсем ясен», – сумбурно бормотал Хёрбст.