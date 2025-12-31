Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск за причастность к терактам) не пользуется авторитетом в армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Сергеем Иваницким заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), списанный из армии.

Ведущий поинтересовался, о чем его собеседник напишет в анонсированной им негативной публикации о Буданове.

«Буданов, похоже, начинает политическую гонку, поэтому, может быть, не всё стоит выдавать сразу», – сказал Бекренев.

Он добавил, что его негатив к Буданову обусловлен контактами с действующими украинскими военными.