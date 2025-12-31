Нуланд отвела бандеровской Украине еще два года – «Главное, чтобы США давали разведданные»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сможет вести войну еще два года.

Об этом бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они (ЕС – ред.) сказали: мы готовы выдать кредит еще на 100 млрд для того, чтоб поддержать украинцев. То есть, Украина сможет продержаться еще как минимум два года благодаря этому. Главное, чтобы США давали разведданные, и шли поставки оружия», – сказала Нуланд.

По ее словам, у Запада есть еще много рычагов давления на Россию. К примеру, в Конгрессе США лежит законопроект об «адских» санкциях, который готовы поддержать обе партии. Кроме того, Белый дом мог бы оказать давление на Китай и присвоить российские активы.