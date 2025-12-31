Нуланд отвела бандеровской Украине еще два года – «Главное, чтобы США давали разведданные»
Украина сможет вести войну еще два года.
Об этом бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они (ЕС – ред.) сказали: мы готовы выдать кредит еще на 100 млрд для того, чтоб поддержать украинцев. То есть, Украина сможет продержаться еще как минимум два года благодаря этому. Главное, чтобы США давали разведданные, и шли поставки оружия», – сказала Нуланд.
По ее словам, у Запада есть еще много рычагов давления на Россию. К примеру, в Конгрессе США лежит законопроект об «адских» санкциях, который готовы поддержать обе партии. Кроме того, Белый дом мог бы оказать давление на Китай и присвоить российские активы.
«Если Путин думает, что эта война в ближайшее время закончится его победой, это, конечно, иллюзия. Это фантазии. Путину нужно понять, что те условия, которые сейчас лежат на столе, – это гораздо лучше, чем предложил любой другой американский президент. Но Путин почему-то отказывается», – недоумевала Нуланд.
