Хватит грозить ответом, пора уничтожить киевский режим – Пилько
Москва не может себе позволить и дальше надеяться помириться с Киевом дипломатическими средствами – поможет только полная смена режима. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Постоянно, как только что-то происходит, мы говорим про ответ. Они про ответ никогда не говорят. Они говорят, что готовят, понимаете? А мы говорим про ответ. У меня есть надежда, что в 2026 году мы поменяемся местами», – сказал ведущий.
«За последние несколько лет мы за долгое время сыграли первым номером. Это наше предложение по гарантиям безопасности декабря 2021 года и начало СВО.
Мы сыграли первым номером, и было видно, что на той стороне страшно испугались. Потому что, кто бы как ни относился к первому этапу СВО, примерно за 3-4 недели российская армия выполнила задачу – заставила оппонентов побежать в Стамбул и подписать там какое-то рамочное соглашение, парафировать его.
А дальше вот началась эта дипломатическая игра: мы давайте будем ждать, мы будем действовать хирургически.
Ну, понятно же, что с этим политическим режимом никаких договоренностей о нейтралитете, о внеблоковом статусе, даже о безъядерном статусе, быть не может. Речь надо вести о демонтаже этого политического режима в ноль и замены его на другой политический режим, который отвечает, в том числе, интересам народа Украины», – сказал Пилько.
«Это значит создать новую власть там. Это разгром украинских вооруженных сил, установление контроля над всей территорией Украины.
И понимая скепсис, что идет продвижение российской армии не такими темпами, как мы ходили – я всегда делаю отсылки к Первой мировой войне. Германия пошла на капитуляцию в то время, когда ни одного солдата Антанты на немецкой территории не было.
Чтобы добиться капитуляции Украины, необходимо уничтожить мобилизационный ресурс, и сломать их военную машину», – подытожил политолог.
