Хватит грозить ответом, пора уничтожить киевский режим – Пилько

Москва не может себе позволить и дальше надеяться помириться с Киевом дипломатическими средствами – поможет только полная смена режима. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постоянно, как только что-то происходит, мы говорим про ответ. Они про ответ никогда не говорят. Они говорят, что готовят, понимаете? А мы говорим про ответ. У меня есть надежда, что в 2026 году мы поменяемся местами», – сказал ведущий. «За последние несколько лет мы за долгое время сыграли первым номером. Это наше предложение по гарантиям безопасности декабря 2021 года и начало СВО. Мы сыграли первым номером, и было видно, что на той стороне страшно испугались. Потому что, кто бы как ни относился к первому этапу СВО, примерно за 3-4 недели российская армия выполнила задачу – заставила оппонентов побежать в Стамбул и подписать там какое-то рамочное соглашение, парафировать его. А дальше вот началась эта дипломатическая игра: мы давайте будем ждать, мы будем действовать хирургически. Ну, понятно же, что с этим политическим режимом никаких договоренностей о нейтралитете, о внеблоковом статусе, даже о безъядерном статусе, быть не может. Речь надо вести о демонтаже этого политического режима в ноль и замены его на другой политический режим, который отвечает, в том числе, интересам народа Украины», – сказал Пилько.