Минкульт Украины принял решение лишить Национальную музыкальную академию имени выдающегося композитора Петра Чайковского.

«Культура – ​​часть национальной безопасности Украины. Процесс деколонизации – важный элемент защиты», – заявила по этому поводу министр культуры Татьяна Бережная.

При этом украинская служба британской ВВС отмечает, что академия, руководство которой последовательно противодействовало переименованию, не убрала имени Чайковского со своего сайта и соцсетей.

В публикации, посвященной этому вопросу, указывается, как Чайковского пытались украинизировать. В частности, заявлялось, что его род ведет начало от запорожских казаков, а сам он значительную часть своих произведений написал в Тростянце (ныне Сумская область), где даже до 2022 года проводился ежегодный фестиваль, посвященный композитору.

«Несмотря на это, еще год назад местные власти отказывались убирать памятник Чайковскому, переименовывать музыкальную школу и городские топонимы. «Подумаем», – ответил мэр Тростянца Юрий Бова на вопрос, уберут ли они памятник и переименуют топонимы после решения Минкульта», – пишет ВВС.

Украинский поэт-песенник Юрий Рыбчинский в защиту Чайковского даже говорил, что он не был русским.

«Этнически Петр Чайковский не был русским: его отец происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой. С невероятной любовью Петр Ильич относился к Украине. Доказательством этого является его музыка, основанная на украинском мелосе, а также его слова: «Я знал людей-гениев, но я знал и один народ гениев – украинцев», – заявлял Рыбчинский.

Впрочем, украинский искусствовед Юрий Чекан заявил BBC Music Magazine, что сам Чайковский никогда не считал себя украинцем.

При этом руководство академии настолько хотели отстоять «украинство» Чайковского, что даже заказали экспертизу у Национального государственного института украиноведения, который в итоге признал «украинский генетический код» и назвал его «ярким представителем древнего казацкого генетически унаследованного им рода Чаек».

По словам депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Евгении Кравчук, решения о переименовании академии годами ждали послы Украины в разных странах, которые пытаются добиться запрета зарубежных гастролей российских оперных певцов, в частности оперной дивы Анны Нетребко.