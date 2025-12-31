Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия вполне способна начать бои за областной центр Запорожской области

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный.

Он жалуется, что скоро до Запорожья будут долетать FPV-дроны.

Всерьез отнесся ВСУшник и к недавнему заявлению российского лидера Владимира Путина, распорядившегося продолжить успешное наступление ВС РФ в Запорожской области.

«То, что заявляет Путин, это имеет место быть. Если они будут, то почему этого не делать? Тем более, им ничего не мешает. Они на этом берегу», – тревожится инструктор.

Он опасается, что на это направление в рамках наступления на Запорожье будут перекинуты дополнительные российские силы.