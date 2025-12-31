Президент Сербии: Нападение на резиденцию Путина – старая традиция НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения об атаке резиденции Владимира Путина на Валдае, напомнив, что нечто подобное уже было в истории Югославии во время агрессии НАТО.

«Мы должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности. Я не думаю, что решение заключается в том, чтобы целенаправленно нападать на лидеров стран, если это, конечно, правда, потому что у меня недостаточно разведывательной информации», – сказал Вучич.

По его словам, нападения на резиденции лидеров неугодных государств – в традиции блока НАТО.