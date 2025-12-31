Подлинный возврат к границам 91-го: Москва будет управлять погранпереходами Западной Украины

Игорь Шкапа.  
31.12.2025 14:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 956
 
Политика, Украина


Когда Россия перестанет быть врагом, на Украине вспыхнет гражданская война.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие борьбы с внешним супостатом сразу же вернет украинскую трагедию в свое исходное состояние, а именно – гражданской войны внутри. Украинские регионы участвуют сразу в двух гражданских войнах. В гражданской войне в рамках пост-Украины и гражданской войне в рамках всего постсоветского пространства.

Как этот парадокс проявляется? С точки зрения Киева, жители Донбасса – это сепаратисты, недочеловеки, «кацапская биомасса». Это в рамках малой гражданской войны. А в рамках большой гражданской войны – это наши сограждане, которые воссоединились с большим народом, который живет вплоть до Дальнего Востока», – сказал эксперт.

По его словам, «эта шизофрения» поддерживается лишь в том случае, если «мы начинаем воспринимать легитимность, основанную на войне, как единственно возможную».

«Наша цель какая, говорят кровожадные кликуши? «Мы должны выйти на границы 91 года», например. Сколько эта формула жила? Очень долго. Любой адекватный человек понимал: ну какие границы 91-го? Это возможно только тогда, когда из Москвы снова будут управлять погранпереходами на Западной Украине. Судя по всему, таким и должен стать подлинный возврат к границам 91 года», – резюмировал Уралов.

