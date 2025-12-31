Когда Россия перестанет быть врагом, на Украине вспыхнет гражданская война.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие борьбы с внешним супостатом сразу же вернет украинскую трагедию в свое исходное состояние, а именно – гражданской войны внутри. Украинские регионы участвуют сразу в двух гражданских войнах. В гражданской войне в рамках пост-Украины и гражданской войне в рамках всего постсоветского пространства.

Как этот парадокс проявляется? С точки зрения Киева, жители Донбасса – это сепаратисты, недочеловеки, «кацапская биомасса». Это в рамках малой гражданской войны. А в рамках большой гражданской войны – это наши сограждане, которые воссоединились с большим народом, который живет вплоть до Дальнего Востока», – сказал эксперт.