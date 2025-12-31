В ближайшее время Киев будут сотрясать новые коррупционные скандалы – в украинской верхушке усиливается конкуренция за «распил» финального 90-миллиардного транша Европы накануне военного поражения ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская элита будет говорить друг другу, что Зеленский терпит неудачу: он не смог получить от европейцев столько денег, сколько нам нужно; он не смог убедить Трампа; и, возможно, сейчас нам стоит задуматься, соответствует ли он занимаемой должности.

Обратите внимание, что он уже начал требовать больше денег в дополнение к 90 миллиардам евро. Намного больше. Но европейцы не смогут дать ему больше. Америка тоже не даст ему больше.

Военная ситуация становится все хуже. Так что весьма вероятно, что в ближайшие несколько месяцев эти коррупционные скандалы разразятся с новой силой, потому что на повестке дня будет либо смещение Зеленского, его полностью отстранят от власти и заменят кем-то другим. Это может быть кто угодно: и Залужный, и Порошенко (в списке террористов в РФ, – ред.), и кто угодно еще», – сказал Меркурис.