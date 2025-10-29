«Панькаться не будем»: на Украине угрожают Сирии
Недавний визит в Москву временного главы Сирии вызвал недовольство на Украине.
Киевское издание «Зеркало недели» отмечает: сирийское руководство ориентируется на Турцию, в свою очередь, лавирующую между Западом и Москвой.
«В турецком понимании реальной политики симпатия к одним партнерам не исключает сотрудничества с другими. На своих условиях. Яркий пример: Турция игнорирует 99% российских запросов об экстрадиции беглецов, которых Москва обвиняет в экстремизме/терроризме. Вместе с тем активно торгует с россиянами и ежегодно принимает миллионы туристов из этой страны», – говорится в статье.
Указывается, что говорить о договорах между Сирией и Россией пока рано, но выражается надежда, что «они будут временными».
«Стоит отметить, что буквальное наследование турецкой политики в отношении России и Украины может стать ловушкой для сирийцев. Турки были подмечены в покупке российского, а на самом деле краденого украинского зерна. И если Киев и Анкара смогли как-то уладить неудобную ситуацию, то в случае закупки у государства-агрессора отечественного краденого зерна Украина с Сирией не будет панькаться», – угрожает «ЗН».
