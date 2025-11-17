Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине намерены объединить всех иностранных наемников в одну крупную боевую единицу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский.

«Сегодня в нашем управлении штурмовых войск зародилась идея. И вот сейчас мне это доверили. Это создание первого в Украине интернационального полка на базе управления штурмовых подразделений. Наша задача собрать разрозненные интернациональные легионы. Где-то они в формате батальонов находятся в сухопутных войсках. Мы собираем их в единый полк», – сказал Ярославский.

Он надеется, что на законодательном уровне наемников приравняют к ВСУшникам с распространением на них всех положенных социальных льгот и права претендовать на украинское гражданство.

«Наша основная задача сегодня – создать то ядро, которое будет помогать нам противостоять России, потому что нас меньше, у нас не хватает людей, у нас человеческий ресурс кончается быстрее», – говорит ВСУшник.

По его словам, повоевавшие на стороне Украины наемники из Латинской Америки будут полезны США в будущем.