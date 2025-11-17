Офицер ВСУ: Воюющие на Украине наёмники будут использованы в интересах США в Венесуэле, Колумбии и Мексике
На Украине намерены объединить всех иностранных наемников в одну крупную боевую единицу.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня в нашем управлении штурмовых войск зародилась идея. И вот сейчас мне это доверили. Это создание первого в Украине интернационального полка на базе управления штурмовых подразделений. Наша задача собрать разрозненные интернациональные легионы. Где-то они в формате батальонов находятся в сухопутных войсках. Мы собираем их в единый полк», – сказал Ярославский.
Он надеется, что на законодательном уровне наемников приравняют к ВСУшникам с распространением на них всех положенных социальных льгот и права претендовать на украинское гражданство.
«Наша основная задача сегодня – создать то ядро, которое будет помогать нам противостоять России, потому что нас меньше, у нас не хватает людей, у нас человеческий ресурс кончается быстрее», – говорит ВСУшник.
По его словам, повоевавшие на стороне Украины наемники из Латинской Америки будут полезны США в будущем.
«А мы можем воспитать этих воинов, которые прошли с нами украино-российскую войну. Они вернутся в свои страны, условно, даже в Венесуэлу, с которой сейчас у Америки есть проблемы. Если это будут наши воины, которые прошли с нами украино-российскую войну, они вернутся в Венесуэлу. Это друзья Америки. Америка может на них рассчитывать внутри Венесуэлы. Америка может на них рассчитывать внутри Колумбии, внутри Бразилии, внутри Мексики», – заявил Ярославский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: