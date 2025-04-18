«Никто даже не пытается разобраться» – в Раде рассказали о «невероятной коррупционной схеме»

Украинских чиновников, которые не хотят участвовать в коррупционных схемах, увольняют.

Об этом в ходе заседания заявил депутат Верховной рады Александр Сухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщаю вам о том, что в результате невероятной коррупции в Укртрансбезопасности государственный бюджет не получает сотни миллионов гривен.

Это те средства, на которые бы мы могли закупить беспилотники, РЭБ, транспорт и другие необходимые средства, которые сохраняют жизнь нашим защитникам.

Руководство Укртрансбезопасности ставит коррупционные планы инспекторам по областям, у них есть выбор: либо приносить взятки руководству, либо остаться без работы.

В наш комитет постоянно поступают обращения, а именно: фото, аудио, видеофиксация правонарушений от работников службы из разных областей Украины. По данному поводу комитет неоднократно обращался к премьер-министру Украины, но все чиновники, в действиях которых усматривается коррупция, продолжают находиться на своих должностях.

Поэтому вопрос. Когда в Укртрансбезопасности пройдут кадровые изменения?», – спросил депутат.