Ничто не мешает России пойти в наступление на Херсон – позывной «Синдбад»
Река Днепр уже не является серьёзным препятствием для армии России, поэтому активное наступление может начаться и на херсонском направлении.
Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Херсонское направление спокойное относительно остальных. Оно достаточно статичное. Насколько я понимаю, там просто есть… не то чтобы естественная преграда, потому что после известных событий Днепр не является таким уж суровым и грозным препятствием.
Но вместе с тем в головах многих военных он все равно рисуется как естественная преграда», – сказал офицер.
«Так или иначе, я думаю, движение начнется и там. Там больше, наверное, будет задач – именинниками будут десантники и морская пехота. Я думаю, там будут какие-то прибрежные морские операции», – добавил он.
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