«Недра – американцам, землю – китайцам, украинцам – кладбища». Вот это наскакали

Метания Владимира Зеленского между США и европейцами не спасут Украину от раздела. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все движется к тому, что мы будем не за столом переговоров, и даже не под столом, а на столе. Один британский эксперт сказал, что, если вы не сидите за столом, то вы в меню. На что Зеленский резко отреагировал, что мы «ни салат, ни компот». Но, знаете, прошёл период оральной политики, когда за громкой фразой скрывается отсутствие козырей, о которых говорил Трамп, – сильной позиции, действий. Поэтому, так или иначе, судя по всему, речь пойдет не о полезных ископаемых, а о транспортной и газовой инфраструктуре, электростанциях, в том числе атомных. Это последнее из того, что осталось на Украине ценного», – сказал Золотарев.