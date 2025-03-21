«Недра – американцам, землю – китайцам, украинцам – кладбища». Вот это наскакали

Константин Серпилин.  
21.03.2025 08:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Метания Владимира Зеленского между США и европейцами не спасут Украину от раздела. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Метания Владимира Зеленского между США и европейцами не спасут Украину от раздела. Об этом...

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«Все движется к тому, что мы будем не за столом переговоров, и даже не под столом, а на столе. Один британский эксперт сказал, что, если вы не сидите за столом, то вы в меню. На что Зеленский резко отреагировал, что мы «ни салат, ни компот». Но, знаете, прошёл период оральной политики, когда за громкой фразой скрывается отсутствие козырей, о которых говорил Трамп, – сильной позиции, действий.

Поэтому, так или иначе, судя по всему, речь пойдет не о полезных ископаемых, а о транспортной и газовой инфраструктуре, электростанциях, в том числе атомных. Это последнее из того, что осталось на Украине ценного», – сказал Золотарев.

«Судя по всему, будет эта формула, что недра американцам, плюс еще порты и электростанции американцам, землю китайцам, а украинцам – кладбище. Так или иначе к этому идет. Поскольку Трамп с его меркантилистской политикой, он, так или иначе, сделает вопрос даже частичной поддержки Украины», – добавил укро-эксперт.

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