Народной стрельбы по ТЦК будет больше – укро-политолог
Сопротивление населения Украины произволу ТЦК растёт, но продолжает оставаться стихийным и неорганизованным явлением.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Кременчуге задержали 50-летнего мужичка, а тот: «Отпустите, или я за себя не ручаюсь». В итоге закончилось тем, что достал пистолет, открыл огонь, и двое ТЦКшников были ранены», – сказал Золотарев.
«С этим мы ещё будем сталкиваться. Поскольку государство не хочет навести порядок в работе ТЦК, в этой коррупционной репрессивной машине… Люди будут стихийно этому противодействовать. Это был не последний такой инцидент», – добавил политолог.
