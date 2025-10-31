Народной стрельбы по ТЦК будет больше – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сопротивление населения Украины произволу ТЦК растёт, но продолжает оставаться стихийным и неорганизованным явлением.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Кременчуге задержали 50-летнего мужичка, а тот: «Отпустите, или я за себя не ручаюсь». В итоге закончилось тем, что достал пистолет, открыл огонь, и двое ТЦКшников были ранены», – сказал Золотарев.