На украинские грабли. Куда Пашинян заведёт Армению, если его не остановить

Еще с момента позорного сговора Никола Пашиняна в Праге в октябре 2022-го, когда был сдан Арцах, обозначился резкий разворот Армении в сторону Запада. Сейчас он завершается передачей Зангезурского коридора американцам и превращением республики в протекторат Турции.

В будущем ещё предстоит дать оценку трагедии, когда коренное армянское население было изгнано из Нагорного Карабаха. По сути, Арцах стал разменной картой в игре по продаже целой страны и лишению её суверенитета.

Ереван фактически отказался от союзнических отношений с Москвой – членство в ОДКБ по факту приостановлено, идёт демонтаж системы безопасности с участием российских пограничников и войск. Теперь, после подписания капитуляции в США, Армения быстро проваливается в омут внешней экономической и политической зависимости от Запада.

Пашинян и его приближённые во время многочисленных встреч в Брюсселе и Вашингтоне постоянно демонстрируют желание поскорее заключить кабальные соглашения с ЕС и поднять на новый уровень «сотрудничество» с НАТО. Договор о стратегическом партнёрстве с той же Францией только дополняет общую картину происходящей интенсивной колонизации.

Теперь в качестве жертвы отдаётся на заклание экономика страны, подвергаются репрессиям патриотически настроенные бизнесмены по примеру Самвела Карапетяна, идёт экспроприация активов в пользу турецкого и западного капитала, а энергетика отрывается от российской, рушатся остальные связи.

По сути, этим разворотом в сторону ЕС, Никол Пашинян последовательно выводит Армению из ЕАЭС, что является смертельным приговором для всей экономической модели. Хвалёный раздутый ВВП пойдёт прахом в самом скором времени.

Ереван повторяет судьбу Киева, сознательно лишая республику возможности дальнейшего развития, а народ и молодёжь – будущего, создавая из Армении плацдарм для ведения враждебной деятельности против России, Ирана и Китая. Такова неизменная судьба всех сателлитов Запада на постсоветском пространстве. Если хотите быть прислужниками англосаксов – будьте готовы стать хворостом для захватнических войн.

В оправдание таких действий по уничтожению независимости и идентичности правящей верхушкой развязана кампания по оболваниванию населения, когда в качестве главного виновника нынешнего положения Армении выставляется Россия. Якобы Москва, а не Пашинян, сдала Арцах и допустила военное поражение республики.

Координатор антинацистского фронта Армении политолог Айк Айвазян раскрывает всю подноготную этого пропагандистского спектакля:

«Нельзя забывать, что единственной страной, которая создала условия для сохранения части Нагорного Карабаха после войны, была Россия. Но прозападная элита Армении отвергла посредничество России, что и привело к потере Арцаха. Антироссийская кампания в Армении проводится для того, чтобы убедить народ, будто Запад сможет обеспечить безопасность Армении вместо России. Но подоплёка в том, что экономическое и военное присутствие России на Южном Кавказе лишало Запад возможности превратить регион в антироссийский плацдарм для будущей войны с Россией».