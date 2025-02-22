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Лидер Компартии Армении Ерджаник Казарян прибыл в Донецк, где провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Первые в Армении мы поддержали специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины, поддержали решение вашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и провели разные мероприятия, до сих пор проводим», – сказал гость, подчеркнув, что Армения должна быть с Россией.

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«Без России Армении не будет, это показали последние события, к сожалению, в нашем регионе», – добавил политик.

Пушилин поблагодарил армянского политика за поддержку СВО.

«Потому что Донбасс был бы уничтожен. Действия противников для нас были прогнозируемы, понятны, и потом – это было подтверждено уже не только данными разведки. – Устремление противника было как раз зачищать Донбасс от людей, им нужна была только территория. Провокации также касались и других направлений – и в сторону Крыма, и даже в сторону Белоруссии», – сказал глава ДНР.

По словам Пушилина, гости из Армении во время визита смогут убедиться, что «Донбасс становится на мирные рельсы, занимаемся восстановлением школ, детских садов, больниц, дорог, восстановлением жилья».