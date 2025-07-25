Мать Собчак: «Вот как голосовать?» – Матвиенко: «По совести!»

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Совет Федерации одобрил сегодня почти единогласно законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента. Один сенатор воздержался при голосовании. Судя по обсуждению, а оно не в традиции верхней палаты российского парламента, но состоялось и было довольно продолжительным, воздержалась мать скандальной журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова.

Напомним, что в Госдуме обсуждение законопроекта вызвало горячие споры, за него не проголосовала почти четверть депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот акт предусматривает регулирование административной ответственности для владельцев VPN-сервисов, а также штрафы за целенаправленный поиск признанных в России экстремистскими материалов.

Нарусова возмутилась тем, что «закон с прицепом». Он называется «О транспортно-экспедиционной деятельности», «но сюда тихой сапой ввели те положения по цифровому пространству, которые вызывают активное обсуждение в обществе».

«Как голосовать, если транспортно-экспедиционную деятельность, борьбу с телефонными мошенниками и экстремизмом я всецело поддерживаю. Но блокировку интернета, которая сюда же в эту кучу свалена… Это совершенно разные новеллы. Не надо смешивать в одну кучу», – возмутилась Нарусова.

«Голосовать правильно нужно, по совести. По пониманию значимости проблемы. Что касается «паровозов» и «прицепов», мы с правительством плотно работаем по этому вопросу. Таких законов стало меньше. Но жизнь, она богаче, и иногда такая необходимость появляется», – ответила ей спикер Валентина Матвиенко.

Сомнения возникли и у других сенаторов. Так Владимир Кожин не понял, почему ответственность возлагается не на распространителей экстремистских материалов, а на физических лиц. А Владимир Якушев считает, что Минцифры должно найти техническое решение и просто заблокировать опасные сайты. Его предложение Матвиенко горячо поддержала: «Ну что ж мы такие отсталые?».

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев считает, что закон «излишне демонизирован», штрафовать за ВПН будут только в рамках возбужденных уголовных дел. В качестве примера он привел действия террористов, которые обманывали граждан и отправляли их поджигать военкоматы с помощью технологий ВПН.

«Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы проверять добропорядочных граждан на наличие в их смартфоне каких-то поисковых систем, сверять, что они там смотрели. Проверки будут происходить только в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые дадут основания полагать, что человек умышленно неоднократно совершает поиск этих экстремистских материалов. Привлечь человека, который не виноват, невозможно», – сказал Лебедев.

Совфед РФ решил попросить Генпрокуратуру проследить за тем, как будет применяться закон. Как заявил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, новый закон создает риски злоупотребления.

Бывший украинский депутат от «Партии регионов», а ныне сенатор от Астраханской области Андрей Деркач горячо поддержал спорный законопроект.

«Считаю его нужным и важным в условиях проведения СВО и постоянных угроз террористического характера. Не нужно разгонять либеральные страшилки о несуществующих угрозах демократии. Это теория. А практика — 9 человек, задержанных в Астраханской области за призывы уничтожать наших военнослужащих и членов их семей», – сказал Деркач.

По итогам дискуссии Матвиенко предложила Минцифры провести раъяснительную работу и «снять тревогу у граждан».

Главе Совета по правам человека Валерию Фадееву обсуждение закона напомнило историю с квадроберами.