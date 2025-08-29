Майя Санду и её воздыхатели: зачем высокая европейская агитбригада прилетала в Кишинев
Президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Мерц и премьер Польши Туск побывали в Молдове на торжествах ко Дню независимости. Приехав накануне молдавских парламентских выборов, они снова выразили поддержку президенту РМ Майе Санду и ее курсу на евроинтеграцию.
Повлияет ли этот визит на ход избирательной кампании? Почему гости не дали старт переговорам по вступлению Молдовы в ЕС, как это ожидалось? Говорят эксперты.
Александр Кориненко, политолог:
Визит Макрона, Мерца и Туска в Кишинев на празднование 34-летия независимости РМ – демонстративная акция внешнеполитической поддержки нынешнего режима, а не шаг, который приближает страну к ЕС. Приехала скорее агитбригада, а не европейские тяжеловесы. Власть получила красивые кадры, где Майя Санду стоит с европейскими лидерами, и картинку для внутреннего потребления. В логике PAS это должно создавать у избирателя ощущение, что путь в ЕС необратим.
За фасадом речей – пустота. Никто не объявил о начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС, хотя это ожидалось как главный политический итог визита. Европа не готова брать на себя обязательства, особенно накануне выборов. Брюссель понимает шаткость ситуации: страна разделена, экономика проседает, рейтинг власти падает. Тут любое обещание ускорить интеграцию выглядело бы авансом, который ЕС давать не хочет.
Иными словами, лидеры ЕС поддержали Майю Санду на словах, а на деле не предложили ничего, что изменило бы политическую и экономическую ситуацию в РМ. Обнищание населения, авторитарные практики власти, закрытие СМИ, давление на оппозицию – с этими проблемами ни Макрон, ни Мерц, ни Туск помогать не собирались.
Да, PAS получила возможность заявить о беспрецедентной поддержке Европы. Но отсутствие конкретных решений, особенно по вопросу переговоров о вступлении в ЕС, лишь усилило скепсис в обществе. Гости произнесли общие слова и улетели, а Молдова осталась наедине со своими кризисами.
Европа показала: поддержка Санду – символическая, дверей в ЕС ей пока никто не открывает.
Сергей Мишин, политический аналитик:
Вот, оказывается, зачем приезжали три воздыхателя Майи Санду, а 31 августа еще приедет и глава Румынии Никушор Дан! Румынские СМИ пишут, что в конце сентября в Молдову могут завезти около 800 солдат НАТО – якобы для «наблюдения за выборами» и «обеспечения стабильности».
Сценарий прост: если победит оппозиция, результаты аннулируют, а протесты забьют сапогами тех самых «миротворцев». Это уже не просто политическая игра, а попытка превратить Молдову в банановую республику, где выбор народа ничего не значит, а власть держится на иностранных штыках.
Но молдавский народ слишком долго боролся за свою независимость и свободу, чтобы позволить кучке политических интриганов украсть у него будущее. Нам говорят о «европейских ценностях», о «демократии» и «верховенстве закона». На деле – вмешательство во внутренние дела, попытки диктовать свою волю и пренебрежение интересами простых людей. Это не демократия, а колониализм в новой обертке.
Пришло время объединиться и защитить страну от внешнего вмешательства. Мы сами должны решать свою судьбу, без указки из Брюсселя или Бухареста.
Игорь Шорников, директор ИСПИРР:
Празднование Дня независимости Молдовы было представлено как триумф идеи евроинтеграции. На мероприятиях Майя Санду, окруженная европейскими лидерами, выглядела так, словно Молдова уже стала членом ЕС. Этот образ был создан специально для молдавских избирателей накануне парламентских выборов.
После прихода к власти Санду и ее партии европейские лидеры стали частыми гостями в Кишиневе. Столь пристальное внимание говорит о том, что Молдове отведена особая роль в восточной политике Евросоюза, а Санду выступает ее ключевым проводником. Ее задача – содействовать планам ЕС, направленным на продолжение конфликта на Украине и подготовку к противостоянию с Россией. Санду уже увеличивает военные расходы, укрепляет связи с НАТО, ставит под сомнение нейтральный статус Молдовы.
