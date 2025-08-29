Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Мерц и премьер Польши Туск побывали в Молдове на торжествах ко Дню независимости. Приехав накануне молдавских парламентских выборов, они снова выразили поддержку президенту РМ Майе Санду и ее курсу на евроинтеграцию.

Повлияет ли этот визит на ход избирательной кампании? Почему гости не дали старт переговорам по вступлению Молдовы в ЕС, как это ожидалось? Говорят эксперты.

Александр Кориненко, политолог:

Визит Макрона, Мерца и Туска в Кишинев на празднование 34-летия независимости РМ – демонстративная акция внешнеполитической поддержки нынешнего режима, а не шаг, который приближает страну к ЕС. Приехала скорее агитбригада, а не европейские тяжеловесы. Власть получила красивые кадры, где Майя Санду стоит с европейскими лидерами, и картинку для внутреннего потребления. В логике PAS это должно создавать у избирателя ощущение, что путь в ЕС необратим. За фасадом речей – пустота. Никто не объявил о начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС, хотя это ожидалось как главный политический итог визита. Европа не готова брать на себя обязательства, особенно накануне выборов. Брюссель понимает шаткость ситуации: страна разделена, экономика проседает, рейтинг власти падает. Тут любое обещание ускорить интеграцию выглядело бы авансом, который ЕС давать не хочет. Иными словами, лидеры ЕС поддержали Майю Санду на словах, а на деле не предложили ничего, что изменило бы политическую и экономическую ситуацию в РМ. Обнищание населения, авторитарные практики власти, закрытие СМИ, давление на оппозицию – с этими проблемами ни Макрон, ни Мерц, ни Туск помогать не собирались. Да, PAS получила возможность заявить о беспрецедентной поддержке Европы. Но отсутствие конкретных решений, особенно по вопросу переговоров о вступлении в ЕС, лишь усилило скепсис в обществе. Гости произнесли общие слова и улетели, а Молдова осталась наедине со своими кризисами. Европа показала: поддержка Санду – символическая, дверей в ЕС ей пока никто не открывает.

Сергей Мишин, политический аналитик:

Вот, оказывается, зачем приезжали три воздыхателя Майи Санду, а 31 августа еще приедет и глава Румынии Никушор Дан! Румынские СМИ пишут, что в конце сентября в Молдову могут завезти около 800 солдат НАТО – якобы для «наблюдения за выборами» и «обеспечения стабильности». Сценарий прост: если победит оппозиция, результаты аннулируют, а протесты забьют сапогами тех самых «миротворцев». Это уже не просто политическая игра, а попытка превратить Молдову в банановую республику, где выбор народа ничего не значит, а власть держится на иностранных штыках. Но молдавский народ слишком долго боролся за свою независимость и свободу, чтобы позволить кучке политических интриганов украсть у него будущее. Нам говорят о «европейских ценностях», о «демократии» и «верховенстве закона». На деле – вмешательство во внутренние дела, попытки диктовать свою волю и пренебрежение интересами простых людей. Это не демократия, а колониализм в новой обертке. Пришло время объединиться и защитить страну от внешнего вмешательства. Мы сами должны решать свою судьбу, без указки из Брюсселя или Бухареста.

Игорь Шорников, директор ИСПИРР: