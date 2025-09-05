Казахстан заигрался с Западом и оказался в тупике

В казахстанских СМИ прошла информация об аресте главы МИДа Мурата Нуртлеу и нескольких высокопоставленных офицеров КНБ. Правительственные органы дали опровержение, но вполне вероятно, что главу МИД действительно снимут со своего поста в качестве демонстрации лояльности Пекину.

Дело в том, что Нуртлеу является главным и активным сторонником сближения Казахстана с США, Великобританией и Евросоюзом – не исключено, что китайские товарищи попросили Касым-Жомарта Токаева во время его визита в КНР скорректировать внешнюю политику в связи с новыми обстоятельствами изменения расклада сил в мире. Похоже, данный вброс имеет под собой реальные основания.

Ситуация тем более не благоприятствует западникам в правящей элите после известия о соглашении по возведению газопровода «Сила Сибири-2», который пройдёт по территории Монголии. По нему в Поднебесную будет поставляться газ в размере 50-ти млрд кубометров в год, хотя ранее планировалось пустить его через Казахстан.

То есть в Астане долго артачились, затягивая процесс переговоров с целью выслужиться пред Западом, а теперь получили шиш с маслом. Всё это результат заигрывания Акорды с англосаксами, когда соблюдались санкции, ставилось шпионское таможенное оборудование USAID в целях обкладывания России, а в итоге республика оказалась в изоляции, – логистические магистрали пойдут в обход Казахстана.

И похоже, что хвалённый Транскаспийский маршрут, на который ставят на Западе и в Турции, не имеет серьёзных перспектив из-за стремительного обмеления Каспия и низких пропускных способностей. Отсутствует развитая портовая инфраструктура и глубокие порты, а также танкерный флот. Необходимо вложить многие миллиарды долларов только для углубления гаваней.

Да и теперь разрешение использования Зангезурского коридора для торговли с ЕС будет давать Китаю лично Дональд Трамп, ведь американская компания берёт этот участок маршрута в аренду на 99 лет. То есть в любой момент по приказу из Вашингтона весь товарный поток будет остановлен.

Понимают это и в Пекине и поэтому в июне прошлого года было подписано соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» протяженностью 311 километров, который также пройдёт в обход территории Казахстана и будет выводить товарные потоки в Иран, на Ближний Восток. То есть РК превращается по прихоти компрадоров в тупиковую зону.

Получается, что Транскаспийский маршрут становится лишь линией по вывозу на Запад награбленных ресурсов из Казахстана и Центральной Азии, а не для ведения мировой торговли. И тут Астана уже не сможет усидеть сразу на трёх стульях, так как в этом случае должна будет выбрать определённую сторону в нынешнем противостоянии, а не ограничиться увольнением одного или нескольких одиозных министров.

Ведь сейчас американские, британские и европейские концерны получили через неравноправные кабальные соглашения неограниченный доступ ко всей минеральной базе Казахстана. И это не только крупнейшие месторождения редкоземельных металлов, но и разведанные запасы марганца в размере 600 миллионов тонн, а также неисчерпаемые объёмы никеля, кобальта, хрома, вольфрама, меди, урана и других ресурсов, которые будут использованы ВПК стран НАТО для заявленного процесса перевооружения.

Всё это направлено против России и Китая, а, соответственно, не может игнорироваться. Таким образом Казахстану надо срочно исправлять ситуацию и выходить из омута многолетней прозападной политики.