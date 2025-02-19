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В эти дни, когда так называемая «Республика Косово» отмечает 17-летие своей «независимости», телеканал RTV21 из Приштины подвёл экономические итоги этого процесса.

На сегодняшний день полупризнанное образование является самой бедной «страной» Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным RTV21, если в первый «независимый» 2009 год в Косово был зафиксирован экономический рост в 5 процентов, то в 2023 году этот показатель составил лишь 3,5 процента, а в 2024 году — около 4 процентов. И подобные показатели эксперты считают результатом естественного, а не экономического развития края.

Еще одной проблемой для нового государства Европы остается высокий уровень бедности и высокий уровень безработицы по сравнению со странами региона. Согласно последнему отчету Всемирного банка, только 37 процентов трудоспособного населения Косово имеют работу.

Косово остается непривлекательным для иностранных инвестиций, особенно со стороны крупных мировых компаний и брендов. По данным местного «Центробанка», прямые иностранные инвестиции с января по сентябрь 2024 года достигли значения 657,3 млн евро, что, по оценкам экономических экспертов, свидетельствует о замедлении темпов роста иностранных вливаний в эту территорию. Преобладающей статьей для прямых иностранных инвестиций остаётся деятельность в сфере недвижимости.

По данным «таможни Косово» экспорт товаров из края — это символические цифры, поэтому торговый дефицит все равно выше импорта. В то же время как последний значительно увеличился за последние три-четыре года. В 2024 году Косово экспортировало товаров на сумму 889 млн евро, а импортировало — на 6,38 млрд евро, достигнув самого высокого показателя импорта с послевоенного периода. В 2023 году стоимость экспорта составила 819 миллионов евро, а импорта — 5 миллиардов 878 миллионов евро. То есть территория ничего толком не производит и живёт исключительно за счёт привозных товаров.

За годы независимости в Косово затормозилось строительство железной дороги и развитие государственных предприятий, таких как «Трепча», «Инфраскоси» и «Телеком», но при этом «страну» признали и активно работают на её территории Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития.