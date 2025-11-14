Иноагент Чичваркин: «Бить надо по Мадуро, а не по Москве»
Удары в Москве ни к чему не приведут, кроме сплочения россиян вокруг СВО.
Об этом на канале киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил объявленный РФ в розыск российский либеральный бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если бы завтра по какому-нибудь хитрому контракту со Штатами Мадуро и все его мадурики покинули бы Венесуэлу, передали бы либералам, и США бы сняли санкции с нефти. И большие компании бы пришли работать, и эта нефть оказалась бы на рынке, и цена была бы 45, и российская была ниже 40, то шансов на это [окончание войны] было бы гораздо больше, чем при любых других раскладах. Кто бы что кому ни сказал, кто бы кому какое оружие ни дал», – вещал Чичваркин.
Он скептически оценил перспективу ударов по Москве.
«Ещё больше поддержка, ещё больше силы и следующий большой виток пропаганды. Это то, что вызовет блэкаут в Москве. Людей с совестью – они и так живут во внутренней Монголии. А для основного класса людей это будет – записаться на фронт, плести маскировочные сетки, собрать тёплые вещи и отправить на фронт.
Это будет реакция большинства людей после бомбёжек и блэкаутов. «Если нам так плохо, как им там, бедным мальчикам, соколикам, зимой в окопе?» Это та реакция, которая будет», – опасается предатель.
