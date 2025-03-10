Экономист Василий Колташов рассказал, каким, по его мнению является план по Украине президента США Дональда Трампа.

Его он изложил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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«Оптимальный для Трампа исход. Россия отдает 50% каких-либо своих месторождений. Например, редкоземельных металлов в Арктике. Американцы входят туда в качестве инвесторов. У нас некоторые либеральные чиновники в восторге от этого – мы снова подружимся с Америкой. И Украина сделает то же самое. Военные действия прекращаются.

В Киеве имитационный режим провозглашает якобы денацификацию. Все нацисты переобуваются. Россия ни не что не влияет на Украине. Может, западные войска входят под видом миротворцев, но скорее, это нереалистично. И все прекратилось. А Россия, что удержала, то удержала. Это план Трампа», – сказал Колташов.