«Горе побежденным»: Трамп ничего не получит на Украине – Колташов
Экономист Василий Колташов рассказал, каким, по его мнению является план по Украине президента США Дональда Трампа.
Его он изложил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНаигатора».
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«Оптимальный для Трампа исход. Россия отдает 50% каких-либо своих месторождений. Например, редкоземельных металлов в Арктике. Американцы входят туда в качестве инвесторов. У нас некоторые либеральные чиновники в восторге от этого – мы снова подружимся с Америкой. И Украина сделает то же самое. Военные действия прекращаются.
В Киеве имитационный режим провозглашает якобы денацификацию. Все нацисты переобуваются. Россия ни не что не влияет на Украине. Может, западные войска входят под видом миротворцев, но скорее, это нереалистично. И все прекратилось. А Россия, что удержала, то удержала. Это план Трампа», – сказал Колташов.
По его мнению, Трамп уже знает, что его план нереализуем.
«Он видит, что Россия ничего не даст, потому что американцы влезли в русские земли. То есть не на территорию стран Варшавского договора, а прямо в исконные старые русские земли влезли и устроили там гражданскую войну. Это непростительно. Почему, собственно говоря, они должны что-то получить? Они воевали против России, они проиграли. Горе побежденным», – сказал Колташов.
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